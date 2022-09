Cosenza, nessuna interruzione idrica: rinviata la riparazione della condotta

“Non ci sarà alcuna interruzione della fornitura idropotabile domani, mercoledì 14 settembre, in città”. Lo ha annunciato personalmente il sindaco Franz Caruso che, nella mattinata di oggi, ha avuto una proficua interlocuzione con i vertici di Sorical che, dopo aver ascoltato le richieste del primo cittadino di Cosenza, volte ad assicurare la regolare funzionalità del servizio idrico nella giornata di domani, in concomitanza con l'inizio del nuovo anno scolastico, ha deciso di rimandare a nuova data i previsti lavori di riparazione della condotta dello schema idrico Abatemarco che avrebbero comportato, se eseguiti, un'interruzione della fornitura idrica in città.

“Ringrazio i vertici di Sorical – ha detto il sindaco Franz Caruso – che hanno ben compreso la necessità di rimandare la prevista esecuzione dei lavori sulla condotta dell'Abatemarco per garantire la regolare erogazione idrica in coincidenza con l'inizio delle lezioni. Era doveroso da parte nostra segnalare a Sorical l'inconveniente che avrebbe determinato notevoli disagi nelle famiglie dei cosentini impegnate a programmare il primo giorno di scuola dei loro figli”.

