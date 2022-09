Fuscaldo, topi d'appartamento in azione nelle case al mare. Intervento dei carabinieri

Topi d’appartamento in azione. Sono almeno due i tentativi di effrazione sventati nella marina di Fuscaldo. In zona Messinette l’ultimo è stato perpetrato qualche sera fa. Ad accorgersi dei ladri che stavano cercando di entrare a tarda ora in una casa sono stati i vicini che hanno avvertito tempestivamente i proprietari e simultaneamente i carabinieri della compagnia di Paola che si sono recati sul posto.

Con l’arrivo del mese di settembre molta gente lascia le case a mare sul litorale che rimangono quindi incustodite e appetito per coloro i quali approfittando dell’assenza dei proprietari si introducono furtivamente per far man bassa di tutto ciò che viene trovato. Del resto non è nemmeno un mistero che le case più “ricercate” siano quelle di Torremezzo (Falconara Albanese), Sangineto e Fuscaldo dove risiedono diversi cosentini. Un fenomeno che negli anni non ha mai conosciuto tregua anche se considerata la mancata presenza degli inquilini il danno economico maggiore è relativo all’effrazione piuttosto che al contenuto delle stesse. Si consideri in effetti che le case a mare vengono lasciate pressoché vuote o con all’interno roba di poco valore.

