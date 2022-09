A Sibari strade come nuove dopo 50 anni di slalom

Completati, così come previsto dal progetto approvato nelle scorse settimane, i lavori di bitumatura in via Eubea a Sibari. L’intervento ha previsto la scarificazione dell’asfalto esistente e l’apposizione del nuovo manto stradale. I lavori di bitumazione erano partiti da contrada Bruscata-Millepini, una delle zone marinare per eccellenza del comune, e poi dovevano interessare, appunto, via Eubea, e le contrade Prainetta e Bruscata piccola, sempre a Sibari. Rifacimento dell’asfalto che si era reso necessario in quanto, nelle summenzionate contrade vi è la necessità di procedere alla manutenzione delle strade che, allo stato attuale, presentano avvallamenti, numerose buche e deterioramento dello strato superficiale di tappetino che costituiscono uno stato di pericolo per la circolazione veicolare.

