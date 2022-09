L'agente di viaggi scomparso a Corigliano Rossano. Ricerche ad ampio raggio

Approda sul sito della trasmissione “Chi l’ha visto” di Rai 3 l’appello disperato della moglie di Umberto Pace, 33 anni, l’agente di viaggio di Rossano scomparso da casa dal 5 settembre scorso. Di lui si sono perse le tracce e la famiglia è caduta nello sconforto, affidando prima ai social e poi al sito della nota trasmissione televisiva che ricerca le persone scomparse, il proprio appello. Questo il messaggio, corredato da foto, apparso nella serata di lunedì sul sito di Chi l’ha visto e rilanciato anche sui social: «Umberto 33 anni, vive con la moglie a Rossano (Cosenza). Lunedì 5 settembre non si è presentato al lavoro. Un conoscente lo ha visto in sella al suo motorino, una Vespa 125 nera, intorno alle 8.30 del mattino, a Rossano. Il motorino è stato ritrovato due giorni dopo nei pressi della stazione ferroviaria di Sibari, regolarmente parcheggiato». Umberto, capelli e occhi neri, alto 1,75 l'ultimo giorno in cui è stato visto aveva una maglietta nera, il resto dell'abbigliamento è sconosciuto”. Parole che sostanzialmente ricalcano quelle usate dalla moglie Anna che aveva affidato ad un post sui social il suo appello, nella speranza che qualcuno possa dare indicazioni su dive si trovi e soprattutto come sta.

