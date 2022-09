Fuscaldo, ricompaiono in mare le inquietanti chiazze scure

Depuratori e scarichi abusivi, qualcosa non torna sul litorale tirrenico cosentino. Ed è ancora Fuscaldo uno dei comuni che sta soffrendo più di altri la situazione. Le chiazze marroni sono ricomparse in tutta la loro evidenza in questi ultimi scampoli di fine estate. Una stagione – quella che può dirsi ormai alle spalle – caratterizzata nuovamente dai problemi legati alla qualità delle acque del mare. Bagnanti e cittadini hanno a più riprese evidenziato il problema. I consiglieri comunali di minoranza non a caso hanno chiesto un consiglio comunale sulla problematica. Oggi si terrà la conferenza dei capogruppo per fissare la seduta aperta al pubblico. Andrea Filella, Maria Concetta Carnevale, Paolo Fuscaldo e Paolo Cavaliere sono dell'avviso che occorre vederci chiaro su «sversamenti sospetti in mare e sulle funzioni di vigilanza, di controllo e monitoraggio del depuratore in capo al Comune. Ci sembra assolutamente opportuno affrontare in Consiglio comunale tali problematiche, con l’obiettivo di fornire chiarezza alla cittadinanza, individuare eventuali responsabilità ed al contempo, dove possibile, fornire soluzioni al riguardo, piuttosto che trincerarsi dietro brevi ed effimeri, spesso poco edificanti, comunicati social, che producono faziose reazioni dei followers e giammai chiarezza o soluzioni ai problemi che i cittadini e questa minoranza consiliare aspettano di conoscere».

