Rossano, imbrattati i manifesti elettorali di Ernesto Rapani

"Non sarà un atto vandalico a preoccuparmi o a intimorirmi". È fermo il tono di Ernesto Rapani all'indomani della scoperta dell'atto vandalico perpetrato alla sua sede elettorale in via Nazionale allo Scalo di Rossano.

Ignoti hanno imbrattato la vetrina con dei numeri di cui l'esponente di Fdi non sa a cosa si riferiscono. Immediata la denuncia presentata alle forze dell'ordine che in queste ore stanno acquistando le immagini dalle telecamere di sorveglianza

