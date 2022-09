Cerisano, sequestrati oltre 25 chili di droga: arrestato un 40enne

Questa mattina, in un territorio compreso tra i comuni di Mendicino e Cerisano, nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Mendicino hanno arrestato, in flagranza di reato, un 40enne di Cerisano per coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile), al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, i militari operanti hanno rinvenuto e sequestrato, all’interno del giardino dell’abitazione dell’indagato, 11 piante di cannabis indica. Hanno esteso l’attività di perquisizione all’interno dell’abitazione rinvenendo e sequestrando 13 sacchi contenenti complessivamente 25 chili circa di marijuana essiccata, 13 grammi circa di hashish, un bilancino di precisione, un essiccatore di tipo artigianale e l’importo di 1700 € costituito da banconote di piccolo taglio ritenuto provento dell’accertata attività illecita.

Su disposizione del Magistrato di turno della Procura della Repubblica di Cosenza, l’arrestato è stato portato nella casa circondariale di Cosenza, in attesa dell’udienza di convalida.

