Igiene urbana a Cosenza, il bando tutela ogni posto di lavoro

Il nuovo bando per l’affidamento dei servizi integrati di igiene urbana alimenta la polemica. Da un lato Palazzo dei Bruzi, dall’altro le organizzazioni sindacali. I botta e risposta sono continui. Ieri dalla casa comunale un chiarimento: «Ogni singolo posto di lavoro sarà tutelato e salvaguardato in un contesto generale di legalità e trasparenza, che sono i principi cardine dell’agire amministrativo del sindaco Franz Caruso e dell’intero esecutivo municipale». Un concetto quest’ultimo già espresso nel corso della riunione svoltasi in Municipio nello scorso mese di luglio con i rappresentanti sindacali di Cgil, Fit Cisl, Uil, Usb e Fiadel «e su cui tutti avevano concordato ampiamente», aggiunge l’amministrazione comunale ricordando che «nel bando è inserita la clausola sociale per la salvaguardia del lavoro, per come previsto dalla legge».

«Non si capisce, pertanto - prosegue la nota del Comune - la polemica sollevata da alcune sigle sindacali, atteso, peraltro, che il bando di gara si basa sulla normativa in vigore. Ciononostante siamo disponibili ad un ulteriore confronto, in un clima di sinergia e collaborazione che è stato da noi sempre garantito e posto in essere. Sicuri di ciò siamo nuovamente costretti a stigmatizzare la funzione svolta da taluna opposizione, che anziché svolgere il proprio ruolo di controllo e pungolo nelle sedi deputate e dopo aver letto le “carte”, preferisce interventi sulla stampa fini a se stessi, dimostrando estrema superficialità ed inconsistenza, soprattutto laddove si esprime preoccupazione per le finanze pubbliche dell’Ente».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata