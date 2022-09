Morte sospetta a Sibari: il pm dispone l’autopsia

Sara effettuata oggi pomeriggio l’autopsia che servirà a stabilire quali sono state le cause della morte della 65enne di origini colombiane il cui corpo senza vita è stato rinvenuto mercoledì notte in un appartamento di Marina di Sibari. Nelle ore immediatamente successive al decesso s’era parlato di un tentativo di rapina finito male e di un corpo rinvenuto trovato dai soccorsi e dalle forze dell’ordine riverso in una pozza di sangue. Ma col trascorrere delle ore l’episodio si è ridimensionato. Dai primi rilievi effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Cassano, però, non è emersa nessuna traccia di effrazione nell’appartamento e nemmeno macchie di sangue.

