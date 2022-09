Il Tdl di Catanzaro ho disposto il divieto di dimora in tutta la provincia di Cosenza, per l'ex assessore comunale di Rende, Pino Munno, indagato dalla Dda di Catanzaro per voto di scambio politico mafioso. Il Riesame ha valutato il ricorso presentato dall'avvocato Enzo Belvedere. Munno si era dimesso dall',incarico assessorile. Rimane grave il quadro accusatorio e attenuate invece le esigenze cautelari.

Rende, l’ex assessore Munno sentito dal Gip respinge le accuse e ricorre al Riesame Marcello Manna Francesco De Cicco

© Riproduzione riservata