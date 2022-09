Cassano, aree a rischio idrogeologico: ecco i fondi ministeriali

In arrivo 750mila euro per le aree ad alto rischio idrogeologico di Pietra del Castello, le Grotte di Sant’Angelo e il Vallone Corvo sottostante via Figurella. Con decreto del Ministero dell’Interno emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Comune sibarita, nell’ambito della ripartizione dei fondi previsti per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, è stato destinatario di tre finanziamenti per un importo complessivo dovuto dalla sommatoria dei singoli interventi, pari a 750mila euro.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata