Fuscaldo, rubate due auto nella notte. Continuano i furti

Dopo i topi di appartamento in azione i ladri di auto. Durante l'ultima manifestazione che si è tenuta a Fuscaldo sono state sottratte in nottata ai rispettivi proprietari due autovetture del tipo Fiat Panda. Un fenomeno che tuttavia è diffuso in estate su tutta la costa tirrenica dove i furti si susseguono con cadenza periodica nel corso delle iniziative che si tengono nei paesi.

A ogni "festa" ci sono anche i ladri specializzati che entrano in azione. Ed è quasi immancabile il furto della Panda. L'autovettura risulta ancora una volta secondo le indagini quella più rubata in Italia.

