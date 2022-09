Paola, i monumenti si illumineranno di verde per sensibilizzare la cittadinanza

I monumenti si illumineranno di verde per sensibilizzare la cittadinanza. Il consigliere comunale di maggioranza, Marilena Focetola, in sinergia con l'amministrazione e con l'assessore di riferimento ai servizi sociali Totonno Logatto, ha condiviso con grande entusiasmo il progetto di Aisla nella giornata della Sla in programma domenica prossima. In particolare il Comune di Paola ha aderito all'iniziativa “Comuni illuminati” coloriamo l'Italia di verde... la speranza è vita”.

Nella notte tra oggi e domani verranno illuminati il Castello di Paola e la Fontana sita in piazza del Popolo. “Il verde – spiega Focetola - è il colore simbolo di Aisla, e soprattutto, della speranza per arrivare a sconfiggere la Sla”. La lodevole iniziativa è stata suggerita all'amministrazione da Maria Ada Pizzini che in questi ultimi anni ha toccato da vicino il dramma che ha coinvolto anche la sua famiglia: “aiutateci, abbiamo bisogno del vostro sostegno”. L’accorato appello della signora Pizzini, con il suo messaggio è inteso a sensibilizzare le coscienze. Un lodevole esempio di partecipazione attiva della cittadinanza e di coinvolgimento dell'amministrazione comunale.

© Riproduzione riservata