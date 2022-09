Scuola a Cosenza, nuove supplenze per i docenti

Incarichi e convocazioni, graduatorie e lezioni ormai cominciate. Chiusa la prima settimana di scuola, i docenti sono quasi tutti in cattedra. Ma qualche cattedra è rimasta scoperta e gli Uffici provinciali stanno lavorando per coprirli prima possibile. Lo ha confermato nei giorni scorsi su queste colonne il direttore dell’Ufficio scolastico regionale Antonella Iunti, sottolineando l’obiettivo di procedere con almeno il secondo turno di incarichi annuali prima dell’inizio dell’anno mercoledì 14 settembre. Non tutti ci sono riusciti, come l’Atp cosentino che comunque tre giorni addietro ha pubblicato le sedi relative alle disponibilità sopravvenute, per ogni ordine e grado, finalizzate alle nomine a tempo determinato (incarichi annuali e fino al termine delle attività didattiche). Complessivamente 181 posti, 178 per docenti impegnati sia sul posto comune che sul sostegno nei vari ordini e gradi, tre riservate al Personale educativo dei convitti. Si trovano anche in città, ma la maggior parte nei paesi della provincia. Sono attesi a momenti gli incarichi, affidati sempre attingendo dalle Graduatorie provinciali per le supplenze (Gps).

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata