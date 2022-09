Cetraro, la salma di una donna giace da dieci mesi in obitorio

Da oltre dieci mesi giace in una cella frigorifero la salma di una donna deceduta all’ospedale di Cetraro. Dimenticata da tutti. Attende di essere sepolta, ma sinora nessuno si è atto avanti. Nessuno ha reclamato quel corpo per garantirgli l’ultimo saluto. Nessuno dei suoi parenti, che sarebbero sparsi in varie località d’Italia, se ne vuole fare carico. E tantomeno ci sono state prese di posizione dal suo comune di residenza, da Diamante.

È la triste storia di una 60enne che abitava nella frazione di Cirella ed è morta al nosocomio “Gino Iannelli” quasi un anno fa. Il suo corpo giace in una delle due celle presenti in obitorio e nonostante i solleciti non si è stati ancora in grado di darle una degna sepoltura. La salma è stata “parcheggiata” da tempo in questa cella. Troppo caro un funerale?

