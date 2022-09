Rende, non ce l'ha fatta il 35enne di Rose rimasto ferito nell'incidente in moto

Si è spento all’ospedale di Cosenza Pasquale Mammone, il 35enne di Rose rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto lo scorso 3 settembre in via Cristoforo Colombo a Settimo di Rende. Il giovane centauro da oltre 14 giorni lottava tra la vita e la morte in un letto dell’ospedale di Cosenza. Quel terribile giorno era a bordo della sua moto quando, per cause in corso di accertamento,. si è scontrato con un’automobile. Il 35enne è stato trasferito d’urgenza all’Annunziata e ricoverato in Terapia intensiva. Sgomento a Rose. Il Comune ha sospeso alcuni eventi.

© Riproduzione riservata