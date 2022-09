Saracena, ritrovati in buone condizioni due fungaioli dispersi nel Parco del Pollino 

Ritrovati, in buone condizioni di salute, dai Carabinieri Forestali di Cerchiara di Calabria due fungaioli, rispettivamente di anni 50 e 54 anni, entrambi di Rossano Calabro (CS) dispersi nel territorio di Piano Tavolara, nel comune di Saracena - Parco del Pollino - per perdita di orientamento. I due dispersi sono stati rintracciati grazie all'ottenimento delle loro coordinate. L'allarme, arrivato nel primissimo pomeriggio di oggi, è stato dato da un fungaiolo che, non vedendo arrivare i propri compagni, ha allertato la Centrale Operativa del 112. Una squadra di tecnici ed operatori della Stazione Alpina Pollino del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria (Sasc) è, prontamente giunta sul posto e collaborato con i militari del S.A.G.F. (Soccorso Alpino Guardia di Finanza) della Stazione di Cosenza. Presenti sul posto anche I Carabinieri della Stazione di Saracena. A tutti i fungaioli si raccomanda di: non andare mai da soli, lasciare sempre detto con precisione l'itinerario che si vuole compiere, aggiornando parenti e amici di eventuali variazioni di percorso, consultare sempre le previsioni meteo, indossare scarponi e uno zaino con materiale di emergenza, in caso di emergenza chiamare senza indugio il 118 o il 112.

