Cosenza, dipendenti Siarc senza stipendi da un anno. Servizio mensa INRCA a rischio

"Per l’ennesima volta siamo costretti a denunciare pubblicamente le vessazioni subite dai lavoratori dipendenti della società SIARC, impiegati nel servizio mensa dell’INRCA di Cosenza". E' quanto afferma in una nota il sindacato USB Lavoro Privato di Cosenza.

"Gli stessi vivono una condizione drammatica che mina profondamente la stabilità economica delle proprie famiglie, avanzano, infatti, gli stipendi relativi ai mesi ottobre, novembre, dicembre e tredicesima 2021, gennaio, febbraio, marzo, giugno, luglio, agosto e quattordicesima 2022. Ben dodici mensilità arretrate e nonostante ciò, fino ad ora, hanno continuato a garantire il servizio all’utenza. Ora è arrivato il momento di dire basta. La vertenza è stata oggetto di discussione in Prefettura ma non ha sortito nessun effetto, la SIARC continua a percepire regolarmente le somme dovute dall’azienda ospedaliera di Cosenza, soggetto appaltante, ma si ostina a non retribuire i dipendenti. Una situazione paradossale che svela il vero volto di questi presunti imprenditori. Data l’insostenibile e drammatica situazione, nelle scorse ore abbiamo dichiarato aperto lo stato di agitazione e avviato le procedure di raffreddamento. Richiediamo, altresì, un incontro urgente con S.E. il Prefetto di Cosenza, al fine di discutere e risolvere le numerose problematiche sopra elencate. Non ci fermeremo e siamo pronti a mettere in campo tutte le azioni sindacali utili a salvaguardare i diritti e la dignità dei lavoratori e delle loro famiglie".

© Riproduzione riservata