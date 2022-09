Bisignano, 60enne lascia la casa di riposo. Le forze dell'Ordine: “Aiutateci a ritrovarlo”

Uno degli ospiti della casa di riposo ubicata in zona campo sportivo di Bisignano si è allontanato dalla struttura. Si tratta di Salvatore Vocaturo, 60 anni. L’uomo, per quello che si apprende, non sarebbe nemmeno nuovo a “uscite” senza permesso e senza meta, dalle quali è sempre rientrato. A Bisignano, ospite da aprile, è la prima volta che succede. Le autorità, ora chiedono la collaborazione di tutti e sui social hanno autorizzato la pubblicazione della foto con l’appello che “Chiunque può dare informazioni utili per aiutare le forze dell'ordine a ritrovare questa persona, è pregato di telefonare ai seguenti recapiti: 0984 951001, 0984 951694, 0984 951002, 0984 951071 oppure al numero unico di emergenza 112”.

