Cetraro, paziente infuriato si scaglia contro i sanitari e danneggia il pronto soccorso

Sul Tirreno cosentino è sempre più emergenza sanitaria. Un uomo in chiaro stato di alterazione psichica è giunto nella tarda serata di lunedì in ospedale e ha aggredito gli operatori sanitari mettendo anche a soqquadro l’ingresso del pronto soccorso di Cetraro. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, ha poi preso un estintore e l’ha scaricato lungo il corridoio. Tanta la paura per gli ignari ammalati e per il personale stesso del nosocomio. Per fortuna però grazie al solerte lavoro degli infermieri e dell’agente di sicurezza presente si è riusciti a sedarlo per poi quindi immobilizzarlo e allertare gli specialisti – tra cui il rianimatore – al fine di verificare il suo stato di salute.

Sul posto sono anche intervenute le forze dell’ordine avvertite tempestivamente dai sanitari ospedalieri. È stato necessario il trattamento sanitario obbligatorio e il successivo trasferimento in altro nosocomio del paziente.

