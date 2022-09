Cosenza, Ghionna (Ordine ingegneri): risposte chiare dai politici

Con una lettera aperta ai circa 6.000 ingegneri iscritti all’Ordine degli Ingegneri di Cosenza, il Presidente Marco Saverio Ghionna sollecita una riflessione su temi di interesse professionale in vista della competizione elettorale per le politiche del 2022. Gli ingegneri cosentini per tramite del loro presidente rimarcano la necessità di un confronto aperto con la politica su temi di rilevanza nazionale quali misure strutturali a favore dei Bonus Edilizi, Semplificazione del Codice dei Contratti, varo della legge urbanistica e di rigenerazione urbana, riforme professionali di esercizio e avvio della professione. Emerge forte la presa di posizione del rappresentante degli Ingegneri avversa ad un sistema di regole tecniche e normative eccessivamente burocratico, che determina incertezze continue negli operatori di settore e ritarda una piena attuazione degli investimenti pubblici e privati con enormi conseguenze per l’intera collettività. Il Presidente Ghionna incalza i futuri rappresentanti parlamentari sulla necessità di avere risposte chiare e non più interlocutorie, su tematiche ormai note da anni e in corpo alle diverse commissioni parlamentari sulla base di una mole importante di studi prodotti dagli organismi di categoria. Un focus diretto viene riservato ad evidenziare il disequilibrato rapporto tra responsabilità professionali e sistema normativo troppo caotico. Centrale per il rappresentante dell’Ordine professionale è la necessità di vedere un governo capace di superare un approccio emergenziale diventato ormai sempre più prassi in un periodo che ha bisogno di certezze come non mai.

