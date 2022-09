Poteva andare molto peggio. Invece il bimbo di due anni che oggi pomeriggio è stato toccato da una macchina in corso Plebiscito se l'è cavata con una visita in ospedale, per via di una ferita alla gamba. La madre del piccolo e il guidatore hanno tirato un sospiro di sollievo, perché ciò che è accaduto in centro storico poteva assumere delle proporzioni ben diverse.

