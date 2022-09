Ad Amendolara la storia di Mario e Lucky: poliziotto salva un cane e poi... lo adotta

Poliziotto salva ed adotta un cane. Storie di adozioni sulla strada statale 106, un cane salvato e adattato dalla Polizia. A lui è stato dato il nome Lucky. Il quattro zampe è stato soccorso in contrada Tarianni a metà strada tra la marina amendolarese e Trebisacce. Mario Renne, che guidava una pattuglia del distaccamento di Trebisacce si è subito innamorato del meticcio, ed ha deciso di volerlo adottare. Tra ii due è nato immediatamente un vero e proprio feeling. Lucky è stato sorpreso dalla volante in servizio, vagare spaurito sulla Strada Statale 106 con il rischio di essere travolto e di mettere a repentaglio la vita degli automobilisti in transito. Tratto in salvo dai componenti della pattuglia in forza al del distaccamento trebisaccese, l'animale di circa un anno, è stato dapprima soccorso e subito dopo, uno degli agenti intervenuti ha chiesto di poterlo adottare. I poliziotti, allertati dalla sala operativa sulla situazione di rischio venutasi a creare sull’arteria, hanno raggiunto il luogo indicato trovando il cagnolino che non appariva né malnutrito, né maltrattato.

