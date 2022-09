Cassano, disposta l’autopsia sul corpo del motociclista morto in contrada Laccata

Sarà eseguita nelle prossime ore l’autopsia sul corpo di Giovanbattista Paternostro, il centauro cassanese deceduto domenica mattina nell’incidente che s’era verificato sulla Provinciale 169 in contrada “Laccata”, al bivio che porta a contrada Silva, sulla strada che collega Cassano a Sibari passando per la frazione di Lauropoli. Gli inquirenti vogliono vederci chiaro soprattutto perché, dopo l’impatto e il volo dalla sua moto, il suo corpo sarebbe finito contro alcuni cavi d’acciaio. Una circostanza che potrebbe essere risultata decisiva per la morte del motociclista. A deciderlo è stato il magistrato della Procura di Castrovillari, Giovanni Tedeschi, che sta coordinando le indagini sull’accaduto.

