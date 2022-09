Il sindaco di Trebisacce Aurelio partecipa a tutti i comizi: “Criticato il sindaco... super partes”

«La libertà è dare spazio ai propri assessori, senza esserne condizionati. Questa è la libertà». Così il Gruppo di Minoranza “Insieme si può”, composto da Antonio Aurelio e Domenica De Marco.

Che aggiungono. «Ormai questa Amministrazione non ci meraviglia più di tanto. Dopo oltre tre mesi dal loro insediamento, non hanno piena contezza del ruolo che ricoprono e delle responsabilità politiche e morali che, direttamente o indirettamente, fanno loro capo». Il "vulnus" è sempre lo stesso, «la vicenda del sindaco che si è seduto a tutti i tavoli politici, trebisaccesi e non, che sta rasentando il paradossale». Per la minoranza, il passare da un tavolo politico all’altro senza problema alcuno, incurante delle sensibilità politiche, ma soprattutto senza rispetto alcuno per quegli elettori che, hanno pensato di votare un candidato senza tessera di partito e/o di appartenenza, ne è la palese dimostrazione. Non vogliamo in alcun modo limitare la sua libertà di uomo libero – scrivono Aurelio e De Marco – ma metter in risalto la veste poco chiara di questa Amministrazione.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata