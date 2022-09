Scuola a Cosenza, individuati i nuovi Dsga per quattordici istituti

A ciascuno il suo... Direttore dei servizi generali e amministrativi (Dsga). L’Ufficio scolastico provinciale ha proceduto all’utilizzazione degli Assistenti amministrativi per la copertura dei posti vacanti e/o disponibili di Dsga, anche alla luce delle istanze presentate nei giorni scorsi dai vari aspiranti al ruolo. Sono quattordici i posti assegnati in scuole di tutta la provincia. In particolare, all’Istituto di istruzione superiore e Liceo scientifico “Enrico Mattei”di Castrovillari è stato assegnato Paolo Stalteri, alla Scuola Media di Castrovillari Emilio Paduano, all’Istituto comprensivo “C. Guidi” di Corigliano Rossano Domenico De Simone, all’Istituto comprensivo Rossano III di Corigliano Rossano Cataldo Rispoli, all’Istituto comprensivo Guardia Piemontese-Bonifati di Guardia Piemontese Giuseppe Baldino, all’Istituto comprensivo di Belmonte Calabro Giuseppe Gravina, all’Istituto comprensivo “Aroldo Tieri” di Corigliano Rossano Mario Vilardo, all’Istituto comprensivo di Praia a Mare Maria Mollo, all’Istituto comprensivo di Tortora Luigina Ritondale, all’Istituto comprensivo Mormanno-Laino Borgo di Mormanno Ornella Nunziella De Fazio, all’Istituto di istruzione superiore Ipsar-Lc di Praia a Mare Franca Serra, all’Istituto di istruzione superiore Isa-Lc di Castrovillari Annamaria Di Buono, alla Direzione didattica Castrovillari 2 Maria Siciliano. All’Istituto comprensivo San Giacomo-La Mucone di Acri Pasquale Viola.

