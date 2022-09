All’Unical la notte dei ricercatori di Calabria e Lucania

L’appuntamento è per domani mattina, sulla piattaforma Microsoft Teams. Alle 11 i rettori di quattro università di Calabria e Basilicata e una delegata del Cnr presenteranno, in conferenza stampa, la Notte euoropea delle ricercatrici e dei ricercatori SuperscienceMe2022, in programma per il 30 settembre all’Unical. La manifestazione sarà illustrata dai rettori degli atenei coinvolti come partner del progetto: Nicola Leone (Unical), Giovambattista De Sarro (Magna Graecia Catanzaro), Ignazio Marcello Mancini (Unibasilicata Potenza) e Giuseppe Zimbalatti (Mediterranea Reggio). Con loro ci sarà Lidietta Giorno, Dirigente di ricerca dell’ITM-CNR, coordinatrice di SuperScienceMe per il CNR. Un incontro on line, l’unico a distanza. Da quest’anno, infatti, gli aventi si svolgeranno tutti all’aperto, lungo il ponte Pietro Bucci.

Le sfide piacciono a SuperScienceMe, sono la sua ragione di vita. E l’obiettivo della prossima edizione (ma anche di quella del 2023) della Notte sarà quello di motivare le giovani leve a creare forme più belle, sostenibili e inclusive di convivenza, in un contesto sociale dove il tasso di abbandono scolastico è superiore alla media UE e dove solo il 44 per cento di studentesse e studenti intraprende un’istruzione superiore.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata