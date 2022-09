Bisignano, via libera del Ministero al bilancio di risanamento

Il Comune di Bisignano uscirà dal dissesto finanziario e lo farà attraverso gli strumenti politico-contabili che la legge mette a disposizione, col qualificato lavoro degli uffici competenti, nel più breve tempo possibile. È questo il senso di una nota che arriva dall’Amministrazione comunale che comunica, “con soddisfazione che il progetto di risanamento economico-finanziario dell'Ente, proposto dalla stessa Amministrazione, ha ottenuto un primo e decisivo risultato positivo”.

Questa bella notizia, prosegue la nota dell’esecutivo cittadino, “giunge a soli 11 mesi di gestione amministrativa del sindaco Fucile Francesco e rappresenta il punto di partenza per il risanamento del Comune e per una gestione virtuosa dello stesso”. Appena arriverà il provvedimento ministeriale, il bilancio sarà sottoposto al vaglio del Consiglio comunale per l'approvazione definitiva. La missiva che annuncia il parere, è arrivata ieri al comune da parte dal Ministero dell’Interno e per conoscenza alla prefettura di Cosenza.

Fra l’altro si legge che la “Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, all’unanimità, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, all’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, per gli anni 2022/2024 presentata da codesto comune”.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata