Paola, si cura con la cannabis per combattere la fibromialgia. Assolto Cristian Filippo

È stato assolto perché il fatto non sussiste Cristian Filippo, il giovane di 26 anni affetto da fibromialgia arrestato dai carabinieri nel giugno del 2019 a Paola con l’accusa di coltivazione e detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti dopo che in casa gli era stata trovata marijuana che in realtà gli serviva per alleviare i dolori provocati dalla sua patologia.

La sentenza é stata emessa dal giudice monocratico di Paola, Carla D’Acunzio, che ha accolto la richiesta del difensore del giovane, Gianmichele Bosco. L’assoluzione era stata chiesta anche dal sosttituto procuratore di Paola che ha svolto le funzioni di pm.

© Riproduzione riservata