S. Giovanni in Fiore, viabilità interna: in arrivo fondi per 800mila euro

Buone notizie per la viabilità interna per quale il Comune ha ottenuto circa 800mila euro, attingendo all’importante Pnrr che, com’è noto, è stato istituto dalla Comunità Europea per il dopo Covid-19. Una sorta di Piano Marshall che gli Usa adottarono per ricostruire l’Europa dopo la Seconda guerra mondiale.

A dare certezza del finanziamento, ieri è stata la sindaca Rosaria Succurro che con una sua nota ha illustrato pure la finalità delle due opere. La prima: il cui costo si aggira sulle 450 mila euro è una variante intorno al Centro storico che, ha illustrato la stessa Succurro, «permette di renderlo pedonale; consente di evitare il passaggio dei mezzi pesanti da via 25 Aprile (che da sempre è stato un problema, poiché strade concepite in pieno Medio Evo».

In simultanea lo stesso piano di intervento ha lo scopo non affatto secondario di valorizzare ancor di più il borgo antico, «su cui – ha puntualizzato la sindaca azzurra Succurro – investiamo sin dal nostro insediamento». L’altra somma, che si aggira sulle 350 mila euro è destinata alla creazione della “rotonda” che convergerà con la bretella (raccordo-collegamento) del popoloso quartiere dell’Olivaro, e avrà lo scopo fondamentale, ha evidenziato Succurro, «di evitare la percorrenza dell’attuale strada d’accesso, pericolosa perché troppo in pendenza, ma pure di collegare in sicurezza questo quartiere popoloso al resto della città, ed assicurare ai suoi residenti la viabilità che meritano».

