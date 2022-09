Terremoto a Genova, la scossa avvertita anche dal Raid Mediterraneo in Rosa partito da Amantea

La forte scossa di terremoto a Genova è stata sentita anche dall'equipaggio tutto al femminile del Raid Mediterraneo in Rosa, un equipaggio interamente al femminile che ha affrontato il mare con un gommone, partito il 6 settembre da Amantea, in Calabria, con l'arrivo al Salone nautico di Genova proprio oggi in coincidenza con l’apertura della fiera.



Sono otto le tappe previste: Amantea – Marina di Camerota; Marina di Camerota – Baia di Napoli; Baia di Napoli – Latina Foce Sisto; Latina Foce Sisto – Giglio Porto; Giglio Porto – Piombino; Piombino – Bocca di Magra; Bocca di Magra – Varazze; Varazze – Genova.

Partite da Amantea, in Calabria, le navigatrici di Mediterraneo in Rosa hanno sentito il forte boato provocato dalla scossa di terremoto avvenuta nel capoluogo di regione ligure nel primo pomeriggio

