Cassano, cinque milioni di euro per le aree urbane degradate

Approvato il progetto di riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate della frazione di Lauropoli. Ne ha dato notizia l’Ente cassanese specificando come la giunta comunale, nel deliberato, ha specificato come l’importo dello stesso ammonti a un milione e mezzo di euro e ha incaricato l’area terza “Lavori Pubblici” di predisporre tutti gli atti necessari e consequenziali per adempiere a quanto previsto nell’atto d’obbligo connesso all’accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell’Interno, nei tempi e nei modi indicati nel citato decreto interministeriale. È opportuno segnalare in proposito che il comune sibarita aveva aderito all’iniziativa prevista dall’avviso pubblico per la presentazione di proposte di rigenerazione urbana, volte alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale per l’annualità 2021.

