Cetraro, Franco Muto in carcere. Difesa pronta al ricorso

Da alcuni giorni Franco Muto, l’anziano e indiscusso capo dell’omonima cosca di Cetraro, ha varcato le soglie del carcere di Cosenza. I carabinieri, infatti, hanno dato esecuzione alla sentenza definitiva emessa dalla Corte di Cassazione nell’ambito dell’inchiesta “Frontiera”.

I suoi difensori (gli avvocati Luigi Gullo e Michele Rizzo) sono già al lavoro per valutare il da farsi in considerazione di alcuni elementi per loro di estrema rilevanza. In primis, l’età e poi lo stato di salute del “Re del pesce”. Franco Muto ha 82 anni e da tempo, secondo quanto hanno sempre evidenziato ai giudici i difensori, Muto avrebbe uno stato di salute molto precario sul quale peserebbero sia problemi cardiaci che anche disturbi di deambulazione.

I difensori si dovrebbero rivolgere, al più presto, al Tribunale di Sorveglianza per chiedere la revoca della misura cautelare in carcere.

