Trebisacce, lavoratori del Consorzio senza salario da sei mesi

Consorzio di Bonifica dei Bacini jonici, sindacati e lavoratori verso lo sciopero generale. Lo hanno detto con chiarezza in un'apposita nota, Federica Pietramala della Flai Cgil, Antonio Pisani Fai Cisl e Marco Stillitano Filbi Uil. Che scrivono. «A seguito di assemblea e successivo incontro con l'Amministrazione consortile dove non sono arrivate risposte concrete i lavoratori proclamano nuovamente lo sciopero generale del Consorzio di Bonifica dei Bacini Jonici del Cosentino con sede a Trebisacce per giorno 11 ottobre». Pietramala, Pisani e Stillitano raccontano i fatti.

«Siamo arrivati nuovamente a sei mensilità arretrate, i lavoratori dopo aver portato avanti a proprie spese ancora per un altro anno la campagna di irrigazione nonostante tutte le privazioni e difficoltà, con responsabilità hanno continuato a garantire i servizi di bonifica e sorveglianza, in un territorio nel quale si insedia uno dei più importanti poli produttivi agricoli della Calabria». Adesso le maestranze non riescono più a reggere la mancanza di stipendio e per questo dopo un confronto con i segretari generali dei sindaci di categoria, hanno deciso giustamente di incrociare le braccia. «La situazione sta diventando drammatica per lavoratori e famiglie – spiegano le organizzazioni sindacali – che, tra mancata erogazione dei salari e arretrati, sono senza stipendio da sei mesi. Il tutto aggravato da una crisi economica e dal rincaro dei prezzi».

