Corigliano Rossano, per due giorni la città si trasformerà in villaggio sportivo

Due giorni interi dedicati allo sport con la città che si trasforma in un vero e proprio villaggio sportivo. Questo l’obiettivo per le iniziative messe in campo per l’8 e il 9 ottobre prossimi a Corigliano Rossano da parte dell’amministrazione comunale di concerto con le associazioni del territorio.

Dopo 2 anni di stop a causa della pandemia che ha impedito l’organizzazione di manifestazioni sportive con il coinvolgimento diretto della popolazione, l'amministrazione comunale ha istituto il Tavolo dello Sport con il coinvolgimento delle associazioni del territorio. Il primo risultato è stato il successo della 31. edizione della “Corri e cammina per la pace”, camminata ludico-motoria di circa 7 km, molto amata e ripresa, appunto, dopo lungo tempo.

Nei giorni scorsi, invece, nella sala consiliare di Piazza Santi Anargiri, alla presenza del sindaco Flavio Stasi, si è tenuto un nuovo incontro propedeutico alla due giorni del 8 e 9 ottobre. “Una grande festa dello sport che vedrà protagoniste le associazioni del territorio, con stand espositivi, spazi dedicati ai bambini, con masterclass di fitness, prove su strada con la bicicletta, volley e il calcio”. Dagli sport più conosciuti ai meno noti ma ugualmente di grande fascino e interesse come la scherma, gli scacchi e la vela.

