Cosenza, abusò della nipotina: condannato a sei anni

Abusò della nipotina quando era ancora minorenne. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a sei a mezzo di carcere per un ultrasettantenne del Cosentino.

L’uomo venne arrestato nel dicembre del 2019 a seguito della denuncia dell’insegnante di sostegno della vittima. La ragazzina – che all’epoca dei fatti era minorenne – era infatti seguita da un’insegnante di sostegno perché affetta da disabilità. Secondo le indagini, l’insegnante si sarebbe accorta di un cambiamento della ragazzina. La giovane si sarebbe mostrata molto a disagio per quello che stava subendo da anni fino a quando non è riuscita a confessare le molestie e il tormento che stava vivendo alla sua insegnante.

La docente ha quindi fatto in modo che i carabinieri venissero a conoscenza di quello che aveva saputo e avviassero approfondite indagini. L’attività investigativa ha portato, poi, tre anni fa all’arresto dell’uomo. Secondo quanto emerso dalle indagini, la ragazzina avrebbe subito molestie dallo zio e atteggiamenti morbosi sin dal 2009, un comportamento che si sarebbe protratto per ben sette anni.

