Allarme rosso a Castrovillari, all’appello mancano tre medici in Pediatria

«Può verificarsi una emergenza per la Pediatria». Nei prossimi giorni, infatti, si prevede l'uscita di alcuni medici dalla pianta organica della Pediatria, vale a dire uno dei principali punti di forza della Ginecologia e dell'ospedale “Pasquale Ferrari” di Castrovillari. Il bilancio non è particolarmente in attivo: in punto nascita sta per perdere circa tre unità, di cui una, e questo verosimilmente agli inizi di dicembre, sarà trasferita perché ha chiesto di andare ad operare presso l'ospedale di Cosenza. Il sindaco della città del Pollino, che è molto attento alle necessità dell'ospedale di Castrovillari, ma anche e soprattutto alla luce delle pressioni che arrivano dai suoi concittadini, ha già avuto delle interlocuzioni con la direzione sanitaria generale di Cosenza. Ma il contatto diuturno è attivo soprattutto col primario della Pediatria.

