Monte Scuro, ritrovato in buone condizioni l'82enne che si era perso in Sila

Ritrovato dai Carabinieri in buone condizioni l'82enne disperso da ieri pomeriggio nei boschi della Sila in cerca di funghi. Alle ricerche hanno partecipati i tecnici delle Stazioni Alpine Sila Camigliatello e Sila Lorica del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria, una unità cinofila da superficie del Soccorso Alpino, i S.A.G.F (Soccorso Alpino della Guardia di Finanza) di Cosenza, Carabinieri Forestali di Camigliatello Silano, Vigili del Fuoco. Riportato alle auto, è stato affidato al 118 per i controlli del caso.

