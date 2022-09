Scalea, incendio lo storico tabacchificio in località La Bruca

Un edificio agricolo (dismesso), un tempo storico tabacchificio, è stato danneggiato nel tardo pomeriggio di oggi da un incendio in località La Bruca, nel Comune di Scalea. Il rudere che è posto ai confini con il Comune di Santa Maria del Cedro è stato avvolto da fiamme che sono state accese alla vegetazione circostante. L'area da tempo versa nel degrado e nell'abbandono.

Le lingue di fuoco hanno avvolto rapidamente i locali di quello che per anni è stato il capannone nel quale, in paese, si produceva il tabacco e che ha dato lavoro a decine di famiglie.

© Riproduzione riservata