Amendolara, vandali in azione sul lungomare e nell’anfiteatro

Vandali in azione, danneggiato il lungomare nord. Ed in paese invece i balordi hanno devastato i camerini dell’anfiteatro comunale. Ma andiamo per ordine. In marina, sono stati manomessi gli arredi urbani e ribaltate le panchine. E non è la prima volta. Perché giá nei mesi passati la stessa zona di litorale completamente oggetto di restyling da parte dell’Amministrazione Comunale, era stata attenzionata dai soliti ignoti che in barba ad ogni regola di rispetto per il bene comune, hanno tagliato la nuova ringhiera in acciaio inox inossidabile, nonché rotto aiuole, fioriere e quant’altro si sono trovati di fronte, buttando ogni cosa sulla spiaggia sottostante e procurando diverse migliaia di euro di danni. Stavolta i malfattori hanno ben pensato di “giocare” con le panche in cemento, capovolgendole e mettendole, con il vento, in chiaro rischio di caduta, a causa dell'instabilità della posizione in cui sono state sistemate dai vigliacchi di turno. Tecnici ed operai comunali prontamente avvisati del fatto, su indicazione dell’Amministrazione di piazza Antonio Sassone, si sono recati sul belvedere per verificare l'accaduto e sistemare ogni cosa.

