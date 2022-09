Cosenza, nuove sculture arricchiranno il Museo lungo l’isola pedonale

Il Museo all’Aperto di corso Mazzini potrebbe arricchirsi di altre pregevoli operi. Ne hanno parlato il dott. Saverio Teruzzi, coordinatore del Progetto “Rebirth Terzo Paradiso di Cittadellarte-Fondazione Pistoletto” e l’architetto Amedeo Lico, curatore e gestore del Mab. È stato ipotizzato di inserire anche una scultura del grande maestro dell’Arte Povera, Michelangelo Pistoletto.

«Sarebbe un sogno», dice Roberto Bilotti, responsabile scientifico del Museo, «per completarlo occorrerebbe anche un’opera di Marino Marini e Lucio Fontana ma sono rare e solo l’intervento della Regione potrebbe renderne possibile l’acquisizione e fare di Cosenza una eccellenza assoluta».

«Il valore culturale del Mab», ha aggiunto Amedeo Lico in qualità di restauratore di beni culturali, «è stato riconosciuto dalle istituzioni: il 10 ottobre 2019 il Ministero per i Beni Culturali con Decreto n. 1088 ha dichiarato il Mab d’interesse particolarmente importante in quanto presenta carattere artistico di rilevanza culturale e testimonianza dell’identità collettiva. Per il Ministero il Mab riveste altresì un valore testimoniale ed esprime un collegamento identitario e civico di significato eccezionale anche per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata