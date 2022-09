Amantea, Calcio a 5 e Pallavolo insieme per dare alla città il Palazzetto dello Sport

L’ASD Beach&Volley Amantea e l’ASD Futsal Amantea hanno formalizzato nei giorni scorsi la richiesta congiunta di autorizzazione all’utilizzo del Palazzetto dello sport di Amantea. La possibilità di utilizzo della struttura è necessaria per permettere alle associazioni, ma anche alle altre realtà del comune di Amantea, di avviare le attività in favore dei giovani e formalizzare i rispettivi progetti sportivi alle federazioni di appartenenza con relative iscrizioni ai campionati.

È utile ricordare che l’ASD Futsal Amantea ha necessità di una struttura idonea ove svolgere il campionato di serie C. Mentre l’ASD Beach&Volley Amantea si trova da due anni senza un luogo in cui svolgere le attività di pallavolo in quanto, allo stato, nessuna struttura comunale è agibile o idonea. Nel caso della pallavolo l’eventuale impossibilità di usufruire di una struttura determinerebbe la definitiva chiusura dell’attività sportiva già duramente colpita negli ultimi anni.

La richiesta segue le varie riunioni promosse dall’Amministrazione comunale, a partire da fine giugno, con le associazioni sportive interessate in cui è stata rappresentata la volontà dell’Ente di aprire la struttura al più presto possibile. Intenzioni confermate anche in vari interventi pubblici.

"Siamo consapevoli - si legge in una nota - dell’attenzione sul tema da parte del Comune, ma considerato che la stagione sportiva è ormai iniziata e non avendo concrete conferme in merito alla data di apertura della struttura, abbiamo inteso formalizzare la richiesta di autorizzazione all’utilizzo specificando, ove ancora fosse necessario, l’urgenza di aprire il Palazzetto. Tale richiesta è dettata anche dalle forti richieste degli atleti e delle famiglie dei giovani interessati alle rispettive attività che sperano nell’apertura del Palazzetto dello sport come veicolo per permettere alle associazioni di svolgere l’importante ruolo sociale di educare, insegnare ed essere presidio di legalità, sicurezza e punto di riferimento per famiglie e ragazzi. E, in effetti, speravamo alla data odierna, di vedere già il Palazzetto animarsi della gioia e dell’energia dei ragazzi, che finalmente potevano usufruire di una struttura adeguata per praticare sport. L’apertura del Palazzetto non risponde solo all’esigenza di mantenere un impegno preso nei confronti della città da parte delle istituzioni pro tempore, ma è soprattutto una questione sociale e di dignità per una comunità che attende da 30 anni una struttura adeguata per le esigenze del territorio. Pertanto, come fatto negli ultimi anni, restiamo in attesa di un celere riscontro confermando la massima collaborazione e disponibilità data all’Ente nel compartecipare ad assicurare un utilizzo corretto e in sicurezza della struttura".

