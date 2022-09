Cariati, avvocato aggredito con una chiave inglese

Aggredito nei giorni scorsi nell'area portuale di Cariati l’avvocato Araldo Parrotta. La notizia è stata diffusa dal suo legale, avvocato Ettore Zagarese, poiché il professionista ha subito sporto denuncia per tentativo di omicidio conferendo mandato al collega. Per come riferito sabato scorso, in pieno giorno, il legale è stato aggredito con una grossa chiave da meccanico. L’episodio si sarebbe svolto alla presenza di vari testimoni. L’azione avrebbe origine dall’odio che un giovane e la sua famiglia nutrono nei confronti del professionista cariatese che, nell’ambito di un processo penale per un sinistro stradale mortale verificatosi il 27 settembre 2017, difende i familiari della vittima, un giovane di soli 20 anni.

