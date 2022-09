Cosenza, in attesa della mappa degli impianti il palasport di Casali ora ha un gestore

La Commissione consiliare sport di Palazzo dei Bruzi spera di avere nelle prossime ore la mappatura degli impianti cittadini sia quelli che sono affidati in gestione sia quelli che attendono di avere una guida sicura almeno per un certo periodo di tempo. La richiesta avanzata più volte agli amministratori e ai dirigenti comunali non ha sortito gli effetti sperati. Ci sono alcuni lati oscuri su cui la Commissione intende vederci chiaro. Il consigliere Mimmo Frammartino, tra i promotori dell’istanza, è fiducioso.

Nel frattempo con una determina firmata dal dirigente facente funzioni Michele Fernandez, il settore 7 (infrastrutture, piano periferie, cimiteri, manutenzione, impianti sportivi, eccetera) finalmente ha scritto la parola fine all’avviso pubblico per l’assegnazione quinquennale di alcune aree e immobili comunali a destinazione sportiva e ricreativa. Approvati i verbali di gara e le relative assegnazioni. Un iter lungo mesi di cui si erano perse le tracce da maggio scorso nonostante gli avvisi risalissero esattamente a un anno addietro.

La determina datata 23 settembre riguarda il palazzetto dello sport di Casali (chiuso da anni e in condizioni precarie), l’area sportiva di via Popilia alle spalle della scuola media “Fausto Gullo”) e un’altra nei pressi della Casa circondariale; infine, alcuni locali per attività sportive in via Borsellino.

