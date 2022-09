Cosenza, scontro auto-moto in via Panebianco. Un ferito in ospedale

Ennesimo incidente stradale in centro a Cosenza. Nel primo pomeriggio, si è verificato uno scontro tra un’automobile e una moto in via Panebianco di fronte alla Città dei ragazzi. Nel violento impatto, il motociclista è rimasto ferito ed è stato trasportato in ambulanza all’ospedale “Annunziata”. Da accertare la dinamica del sinistro. Sul posto sono giunti gli agenti della Municipale e i sanitari del 118 che hanno immediatamente soccorso il giovane centauro per il quale, però, è stato necessario il trasferimento in ospedale.

