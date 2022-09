Paola, pulizia straordinaria di tutti i corsi d’acqua

La pulizia degli alvei dei torrenti Palumbo e San Francesco ha dato il via all’operazione di manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d’acqua cittadini. «L’opera di messa in sicurezza idraulica - annuncia l’Amministrazione - proseguirà nei prossimi giorni sul territorio comunale».

Diversi torrenti presenti sul territorio cittadino hanno in effetti la necessità di un intervento urgente. Del resto dopo un periodo di immobilismo che in alcuni casi per anni non ha interessato la pulizia dei fiumi la situazione oggi si presenta davvero drammatica. I corsi d’acqua sono invasi e ricoperti lungo il loro corso da canneti e da detriti che ne ostruiscono il regolare deflusso.

Oltre al San Francesco e al Palumbo il Comune a riguardo del torrente Deuda è stato costretto a dare incarico a una ditta esterna. Tutto questo in virtù del pericolo che lo stesso può rappresentare per l’abitato limitrofo.

