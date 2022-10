Montalto Uffugo, strade dissestate e al buio: molti disagi per i residenti

Senza pubblica illuminazione e buche enormi sulla carreggiata. Si tratta di via Matera e di via Catania, strade che sboccano su via Trieste, arteria principale della zona valliva della frazione di Settimo. Criticità che preoccupano i residenti e creano loro non pochi disagi, mettendo a repentaglio la loro incolumità.

Se pur ci sono stati interventi di riqualificazione della pubblica illuminazione da parte dell’Amministrazione comunale, ancora diverse zone, infatti, restano al buio o quasi. I cittadini protestano e le lamentele sono tante perché è ben noto che la scarsa visibilità, dovuta ad una scarsa luminosità, va a favorire gli incidenti stradali. Via Matera e via Catania sono completamente al buio, nessun intervento di pubblica illuminazione è stato fatto per queste strade che conducono comunque a zone molto popolate. Inoltre, ciò che indigna, e anche tanto, i residenti sono anche le condizioni del manto stradale pieno di buche, tanto da poterle definire delle mulattiere.

Grandi buche creano gravi situazioni di pericolo per chi le percorre. Vedere via Catania e via Matera asfaltate è ormai un lontano ricordo per gli abitanti che commentano così la problematica: «Ogni mattina percorrere da queste vie è un incubo. Siamo stanchi di tutti questi disagi e chiediamo che il Comune intervenga subito».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata