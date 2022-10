Cosenza, Mdc denuncia: “Disagi e disfunzioni al Cup dell’Annunziata”

Emergenza senza fine. Disagi e lamentele al Cup dell’ospedale di Cosenza sono all’ordine del giorno. Questa volta a denunciare una situazione, diventata ora insostenibile, è il coordinatore calabrese di Mdc Giorgio Durante. «Non possiamo far passare inosservata la segnalazione che abbiamo ricevuto, circostanziata nelle diverse inefficienze e disfunzioni – spiega Durante –. Non passa giorno che non riceviamo denunce di persistenti inefficienze soprattutto da parte di chi affetto da patologie a lungo o lunghissimo decorso è sottoposto periodicamente a questo vero e proprio percorso ad ostacoli, un vero e proprio calvario. Se per il Pronto soccorso dell’Annunziata pare si stia facendo qualcosa per renderlo più funzionale per malati e operatori sanitari, al Cup di Cosenza persistono disservizi allucinanti che minano la salute degli utenti che, si sottolinea, frequentano il luogo perché già malati e bisognosi di cure: dalle tante segnalazioni che ci pervengono segnaliamo e denunciamo i più frequenti: sono attivi solo 4 sportelli su dodici dalle 8 alle 13, 45 e il martedì e giovedì anche di pomeriggio dalle 15,00 alle 17,45.

