Caro-biglietti, da Sibari arriva la proposta di “Ferrovie in Calabria”

Se sarà previsto un contributo economico per sopperire al caro-biglietti è giusto che questo vada ai pendolari e ai viaggiatori direttamente e non a Trenitalia. È questa la proposta che arriva dall’associazione Ferrovie in Calabria mentre continua a tenere banco – in particolar modo sulla fascia jonica – la questione del forte aumento del prezzo dei biglietti dei treni.

In un momento come questo, segnato da tensioni economico-sociali e rincari generalizzati che mettono in ginocchio tanti cittadini, l’aumento del tariffario degli abbonamenti regionali di Trenitalia in Calabria non fa che generare ulteriore malcontento. Una situazione che va a penalizzare soprattutto i residenti della Fascia Jonica che già soffrono della atavica carenza di trasporti e infrastrutture e ora, per le littorine regionali, rischiano di pagare prezzi da alta velocità.

