Cosenza, dal soffitto della sede della Municipale cadono pezzi d'intonaco

I pezzi di solaio ormai vengono giù come fiocchi di neve. Il comando della polizia municipale di via Bendicenti si sbriciola come le fette biscottate. Nei giorni scorsi è caduto un pezzo di cornicione all’ingresso dell’immobile. Parte dell’ingresso adesso è transennato. Questo però non è che l’ultimo episodio di una lunga serie di disagi più volte segnalati dal segretario del Csa Luca Tavernise che nelle passate settimane aveva avuto modo di esprimere il suo disappunto evidenziando, in una nota «infiltrazioni d’acqua nei corridoi e degrado all’esterno con vere e proprie discariche a cielo aperto«. Una struttura e un Corpo, aveva sottolineato l’esponente sindacale, «in balia di se stesso, abbandonati al fato. L’intera struttura – secondo Tavernise – risulta essere un vero e proprio ricettacolo di sporcizia: escrementi di gechi e topi la fanno da padrone e le tracce sono palesemente visibili sui davanzali di alcune finestre. Sui muri – ha avuto modo d’evidenziare il sindacalista – sono visibili larghe tracce di umidità, per non parlare dell’intonaco che si scrosta con una certa quotidianità e dell’impianto elettrico che non risponde ai requisiti di sicurezza». Tutto ciò, ha rimarcato in una nota l’esponente sindacale «crea un grave pericolo per i lavoratori e per gli utenti dello stesso Comando. Nei giorni scorsi si sono staccati veri e propri pezzi di solaio facendo sfiorare la tragedia sul posto di lavoro».

